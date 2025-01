Meteo e cabala: i giorni della merla decidono le sorti della primavera

MeteoWeb

Secondo la tradizione popolare, il 29, 30 e 31 gennaio sono considerati i giorni più freddi dell’anno, conosciuti come i “Giorni della Merla“. Queste date sono accompagnate da numerosi proverbi che collegano le condizioni meteorologiche di fine gennaio all’andamento della primavera. Uno dei detti più noti afferma che se in quei giorni il freddo è intenso, la stagione primaverile sarà piacevole; al contrario, se il clima è mite, la primavera potrebbe tardare ad arrivare. Un altro proverbio suggerisce che il maltempo in questi giorni preannuncia una primavera asciutta, mentre il bel tempo indica precipitazioni frequenti nei mesi successivi.

Le credenze popolari riflettono un’antica osservazione dei cicli naturali, tramandata di generazione in generazione, sebbene la meteorologia moderna abbia dimostrato che tali correlazioni non sempre trovano conferma nei dati climatici. Alcuni proverbi, invece, forniscono suggerimenti su come affrontare il rigore invernale: la tradizione marchigiana, ad esempio, consiglia di superare questi giorni con un’alimentazione sostanziosa a base di pane, polenta e carne di maiale, accompagnata dal calore del camino. Similmente, un detto bergamasco collega il canto del merlo alla fine dell’inverno, segno che la stagione fredda sta volgendo al termine.

Quest’anno, tuttavia, le previsioni meteorologiche indicano condizioni piuttosto insolite per il periodo. Il 29 gennaio, al Nord si prevedono temperature eccezionalmente miti, con massime che potrebbero raggiungere i 15-17 gradi in alcune zone. Al Centro il clima sarà prevalentemente soleggiato, mentre al Sud si attendono piogge e temporali. Il giorno successivo, il Nord-Ovest potrebbe vedere un aumento della nuvolosità con possibilità di piogge e nevicate a quote superiori ai 900 metri, mentre il Centro rimarrà stabile e il Sud continuerà a essere caratterizzato da cieli nuvolosi con fenomeni isolati. Il 31 gennaio, infine, il tempo dovrebbe mantenersi stabile al Nord e al Centro, con temperature ancora superiori alla media stagionale, mentre si prevede un lieve abbassamento delle minime.

L’anomalia climatica di quest’anno solleva interrogativi sulla validità della saggezza popolare. Secondo la tradizione, un inverno rigido nei Giorni della Merla preannuncia una primavera mite e regolare, mentre temperature insolitamente alte potrebbero far temere un ritardo nella bella stagione. Sebbene la scienza meteorologica abbia smentito una correlazione diretta tra questi fattori, il fascino dei proverbi popolari rimane intatto, testimoniando il legame profondo tra cultura e natura che ha caratterizzato per secoli la vita delle comunità italiane.

