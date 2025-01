Meteo Calabria: alta pressione protagonista, clima primaverile in arrivo

MeteoWeb

Nel corso del fine settimana, l’Italia sarà interessata da un promontorio di alta pressione in espansione dal Nord Africa, che porterà condizioni di tempo stabile e un clima mite per il periodo su gran parte della penisola, in particolare nelle regioni centro-meridionali. La Calabria sarà coinvolta da questa configurazione meteorologica, che garantirà una generale stabilità atmosferica, sebbene con alcune lievi variazioni locali.

Venerdì 24 gennaio, le condizioni meteo saranno caratterizzate dalla presenza di nubi basse sparse lungo i litorali tirrenici, la Piana Lametina, il Vibonese e il Reggino tirrenico, a causa dell’afflusso di venti occidentali umidi nei bassi strati. Queste nubi, pur essendo diffuse, non saranno associate a fenomeni significativi, con l’eccezione di qualche isolata pioviggine che potrebbe verificarsi in serata sul Vibonese e sul Reggino tirrenico. Sul resto della regione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con una lieve formazione di nuvolosità nel pomeriggio sulle aree interne del Cosentino, della Sila e sul versante ionico. Le temperature saranno in lieve calo sulle aree tirreniche e nelle zone interne, mentre si registrerà un leggero rialzo termico sulle aree ioniche.

La giornata di sabato 25 gennaio vedrà il proseguire dell’afflusso di aria umida proveniente dal mar Tirreno, mantenendo la presenza di nubi basse sulle stesse aree già interessate: i litorali tirrenici, il Vibonese e la Piana di Gioia Tauro. Altrove, il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime subiranno un leggero calo, mentre le massime saranno in lieve diminuzione sui litorali tirrenici, in aumento sulle zone montuose e stazionarie nel resto della regione.

Domenica 26 gennaio si confermerà una giornata caratterizzata da tempo stabile e temperature miti, proseguendo così la fase di relativa tranquillità atmosferica per la Calabria.

