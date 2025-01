Meteo Calabria: aria artica in arrivo, temperature in picchiata e neve a bassa quota

MeteoWeb

La Calabria si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche in evoluzione, con un progressivo passaggio da una variabilità atmosferica a un deciso peggioramento dovuto all’arrivo di aria fredda. L’alta pressione che attualmente interessa l’Atlantico si estenderà verso nord fino alle Isole Britanniche, favorendo la discesa di correnti fredde verso l’Italia. Questo afflusso d’aria fredda, entrando in contrasto con la massa d’aria mite preesistente nel Mediterraneo, darà origine a una depressione sul Sud Italia, che influenzerà il tempo sulla Calabria a partire da domenica 12 gennaio.

Oggi, la regione sarà ancora interessata da nubi sparse, specialmente sulle aree tirreniche e interne, con la possibilità di isolati piovaschi localizzati lungo i litorali tirrenici del Cosentino, sui versanti occidentali della Sila Grande, nel Vibonese e nel Reggino tirrenico. Nelle zone ioniche, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, e le temperature saranno in aumento, con punte che potrebbero raggiungere i 19-20°C.

Sabato, la copertura nuvolosa aumenterà su gran parte della regione. Sono previste piogge sparse sul Cosentino tirrenico e interno, sull’alto Ionio Cosentino e nel Catanzarese, mentre nel Vibonese le precipitazioni saranno molto più sporadiche. Nel Reggino, invece, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni significativi. Le temperature subiranno un leggero calo nei valori massimi, con l’eccezione del Reggino, dove resteranno pressoché stabili.

Domenica 12 gennaio sarà una giornata di marcato maltempo su tutta la Calabria. L’intera regione sarà interessata da cieli molto nuvolosi e da piogge diffuse, con la possibilità di temporali particolarmente intensi sulle zone tirreniche centro-meridionali. La quota neve inizierà a scendere, portando nevicate significative sull’area del Pollino già a partire dai 600-700 metri sul livello del mare. Durante la mattinata, le nevicate raggiungeranno anche la Sila, inizialmente a quote intorno ai 900-1000 metri, per poi scendere gradualmente fino a 600-700 metri nel pomeriggio. Sul resto del territorio, le nevicate si manifesteranno a quote più elevate, abbassandosi solo in serata.

Questo peggioramento sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature, che coinvolgerà l’intera regione, segnando l’inizio di una fase decisamente invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.