Meteo Calabria: nevicate in quota e caldo anomalo nei giorni della merla

L’inizio della settimana in Calabria sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, grazie al persistere di correnti occidentali che garantiranno cieli sereni e temperature miti almeno fino a lunedì. Tuttavia, a partire da martedì, lo scenario inizierà a mutare gradualmente per l’arrivo della coda di una perturbazione di origine nord-europea, destinata a interessare in modo più marcato le regioni centrali e settentrionali dell’Italia.

In Calabria, l’impatto di questa perturbazione sarà marginale e concentrato soprattutto sulle aree tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese, dove dal pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi piogge sparse. Nonostante l’aumento della nuvolosità e il rischio di precipitazioni, le temperature resteranno ancora piuttosto elevate per il periodo, con valori massimi che in alcune località potrebbero toccare o superare i 20°C, confermando un contesto climatico dal sapore più autunnale che invernale.

Mercoledì si prevede un ulteriore cambiamento, con un impulso instabile che potrebbe portare piogge diffuse su gran parte della regione. In questa fase, si assisterà anche a un graduale calo delle temperature, che potrebbe favorire il ritorno di deboli nevicate sui rilievi montuosi, a quote medio-alte.

La seconda parte della settimana segnerà invece un ritorno a condizioni di maggiore stabilità atmosferica. Giovedì, infatti, si prevede un miglioramento generale del tempo, accompagnato da un nuovo aumento delle temperature. Questo quadro meteorologico, particolarmente mite per la stagione, risulta insolito se si considera che i cosiddetti “giorni della merla” sono tradizionalmente associati a freddo intenso e condizioni invernali più rigide.

