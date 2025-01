Meteo Calabria: nuvole e piogge sparse, poi clima più mite da metà settimana

MeteoWeb

La Calabria si prepara a vivere un inizio settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili e in evoluzione. Lunedì 20 gennaio, una residua circolazione di origine meridionale porterà cieli nuvolosi sulle aree ioniche del Catanzarese, Serre Vibonesi, Crotonese e Cosentino ionico, con la possibilità di deboli piogge sparse in queste zone. Nel resto della regione il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Martedì 21 gennaio, la situazione cambierà con l’arrivo di una circolazione occidentale che determinerà un aumento della nuvolosità irregolare sulle aree tirreniche e nelle zone interne. In queste aree sono attese piogge sparse intermittenti, mentre a quote superiori ai 1400-1600 metri sul Pollino e sulla Sila potrebbero verificarsi deboli nevicate. Le zone ioniche, invece, godranno di condizioni più stabili, con cieli poco nuvolosi o parzialmente coperti e temperature massime in leggero aumento. Le temperature minime, in contrasto, saranno in lieve calo, rendendo la notte tra lunedì e martedì più fredda rispetto ai giorni precedenti.

A partire da mercoledì, la circolazione occidentale perderà progressivamente la sua componente instabile, lasciando spazio a un clima più mite e asciutto. Non si prevedono fenomeni di rilievo, e le temperature registreranno un ulteriore incremento di diversi gradi, contribuendo a una sensazione di mitezza diffusa su tutta la regione. Lo stato di mari e venti non mostrerà particolari criticità durante questo periodo, mantenendosi stabile e senza condizioni significative da segnalare.

