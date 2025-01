Meteo Calabria: temperature fuori stagione e poche piogge

MeteoWeb

Un periodo di variabilità meteorologica è atteso sulla Calabria nei prossimi giorni, influenzato dall’afflusso di correnti occidentali che porteranno nuvolosità irregolare, ma con scarse possibilità di precipitazioni significative. Il clima sarà caratterizzato da un aumento delle temperature, che, a partire da giovedì 23 gennaio, si posizioneranno ben al di sopra delle medie stagionali. In alcune località, i valori termici potrebbero superare le medie di riferimento di 3-4°C, segnando una significativa anomalia rispetto al clima tipico del periodo.

Tale situazione non sarà circoscritta unicamente alla Calabria, ma coinvolgerà più ampiamente il Sud Italia, mantenendo condizioni climatiche anomale su diverse regioni. Questo scenario rientra in un contesto più ampio che, negli ultimi anni, vede sempre più frequentemente episodi di temperature superiori alla norma, confermando una tendenza che merita attenzione sia dal punto di vista meteorologico che ambientale.

