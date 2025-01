Meteo Calabria: mercoledì di temporali sulle aree ioniche e neve sui monti

MeteoWeb

Un intenso vortice depressionario, attualmente posizionato sul Nord Europa, ha esteso la sua influenza verso est, portando condizioni di maltempo anche sull’Italia, con un impatto significativo sulle regioni centrali e settentrionali. Questo scenario meteorologico, caratterizzato da instabilità diffusa, evolve rapidamente, preparando il terreno per una nuova fase di cambiamenti. Nella giornata di mercoledì, l’irruzione di aria fredda di origine nord-atlantica nel Mediterraneo intensificherà ulteriormente le condizioni di instabilità, interessando in modo più marcato anche la Calabria. Tuttavia, un miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso a partire da giovedì.

Mercoledì 29 gennaio, si prevede un peggioramento più deciso su tutto il territorio calabrese. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso e le piogge sparse interesseranno gran parte della regione, con una maggiore intensità nel pomeriggio e in serata. In queste ore si potrebbero sviluppare temporali particolarmente intensi, soprattutto nelle aree ioniche della provincia di Catanzaro e del Crotonese. Contestualmente, l’afflusso di aria più fredda favorirà un abbassamento delle temperature, permettendo la comparsa di neve sui rilievi montuosi a partire da quote superiori ai 1400 metri sul livello del mare.

Anche le condizioni marine seguiranno l’andamento instabile del meteo. Nella giornata di mercoledì il Tirreno potrebbe raggiungere uno stato di mare molto mosso, rendendo difficoltose le condizioni di navigazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.