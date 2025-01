Meteo e Clima: in Friuli Venezia Giulia dicembre con piogge scarse e poca neve

MeteoWeb

A dicembre 2024 in Friuli Venezia Giulia le precipitazioni sono state scarse praticamente ovunque ed ha fatto registrare escursioni termiche rilevanti: è quanto emerge dal report mensile meteo.fvg, pubblicazione periodica di Arpa Fvg – Osmer che descrive in maniera dettagliata l’andamento meteoclimatico di ciascun mese nella nostra regione. Per quanto riguarda le piogge, il report evidenzia che a dicembre 2024 le precipitazioni sono state inferiori alla media su praticamente tutta la regione; in tutte le zone le piogge sono risultate dall’80% al 30% inferiori rispetto alla norma climatica; solo a Fossalon di Grado, sul Carso e verso Trieste le precipitazioni sono state nella media; i giorni di pioggia su tutta la regione sono variati da 2 a 5: valori tra il 10° e il 25° percentile della distribuzione statistica climatologica per la maggior parte delle località. La neve a dicembre scorso è iniziata a scendere già attorno al 4 e continuava soprattutto tra la seconda e la terza settimana e attorno al 20-23 del mese. Nonostante ciò le nevicate sono state di modesta quantità e a fine mese lo spessore dello strato nevoso al suolo risultava decisamente più basso rispetto alla climatologia degli ultimi 50 anni in tutto l’arco alpino regionale.

Interessante l’analisi delle temperature: in pianura la temperatura media mensile si è attestata attorno ai 4.5/6 °C, in media rispetto all’ultimo decennio, e leggermente più mite rispetto al trentennio di riferimento 1991-2020; l’analisi più precisa dell’andamento termico, rispetto all’ultimo decennio, mostra come la prima decade sia stata più calda (circa +0.5/+1 °C), la seconda in media e la terza più fredda (circa -1 °C). Se le temperature medie sono risultate nella norma, le escursioni termiche sono state elevate: a Udine le escursioni sono state di 11.5°C, contro un dato medio di 8.5°C. Infine la temperatura del mare a Trieste a 2 metri di profondità si è posizionata sempre tra il 10° e il 90° percentile.

