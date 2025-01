Meteo Emilia Romagna: caldo anomalo, piogge in montagna e mite in pianura

MeteoWeb

L’Emilia Romagna ha vissuto un risveglio insolitamente mite in diverse aree pianeggianti, specialmente tra il bolognese e la Romagna. Le città di Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Ravenna e Cesenatico hanno registrato temperature comprese tra 11 e 13 gradi, mentre Rimini e Cattolica hanno toccato punte di 15 gradi. Questi valori, nettamente superiori rispetto alle medie stagionali, sono stati favoriti dai venti da sud-ovest innescati dalla perturbazione attualmente in transito sulla regione.

La situazione meteorologica presenta caratteristiche molto diverse nelle varie zone dell’Emilia. Nel piacentino e nel parmense si segnalano precipitazioni che si estendono fino al fiume Po, con piogge diffuse sull’alto Appennino emiliano. In pianura, le temperature si mantengono più basse, attorno ai 5 gradi, mentre nella prima fascia collinare si registrano valori tra 2 e 4 gradi. Al contrario, sui rilievi il clima risulta più mite, con piogge che raggiungono quota 2000 metri.

Le previsioni suggeriscono un cambio di scenario a partire dal 12 gennaio, quando una fase più fredda potrebbe riportare temperature più consone alla stagione. Questo calo termico potrebbe favorire il ritorno della neve, anche a quote medio-basse.

