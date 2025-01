Meteo Emilia Romagna: sporadici fiocchi tra cesenate e riminese, ma venti e mare in tempesta

MeteoWeb

L’atteso calo termico, già evidente in Emilia-Romagna, raggiungerà il suo apice tra domenica e lunedì sera, portando temperature particolarmente rigide. Tuttavia, il freddo in arrivo sarà di tipo secco, e non si prevedono condizioni favorevoli a nevicate nel breve e medio termine. Il momento più gelido si registrerà domenica mattina, con temperature negative comprese tra -4 e -5°C a 850 hPa su gran parte del territorio regionale. Lunedì 13 sarà il giorno più freddo in assoluto, quando sulla Romagna si farà sentire l’isoterma di -6°C. Nonostante ciò, una risalita termica inizierà già a manifestarsi a partire da ovest nella stessa giornata. Le possibilità di nevicate rimangono praticamente nulle per l’intera regione, con l’unica eccezione di qualche sporadico fiocco che potrebbe interessare le aree più interne della Romagna, in particolare tra il cesenate e il riminese. La situazione complessiva sottolinea una fase di freddo intenso ma asciutto, senza apporti significativi di precipitazioni nevose.

In Emilia Romagna, il moto ondoso è destinato a intensificarsi nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di aria fredda accompagnata da una ventilazione sostenuta di Nord-Est. Già dalla serata odierna, le condizioni del mare inizieranno a peggiorare, con onde che renderanno il mare mosso durante la notte. La situazione si aggraverà ulteriormente domenica 12 gennaio, con il mare che sarà molto mosso al largo, in particolare nelle acque antistanti la costa riminese.

Le condizioni marine più critiche sono previste per lunedì 13 gennaio, quando il mare diventerà molto mosso, con tratti agitati al largo, soprattutto nelle aree al largo di Rimini. L’evoluzione successiva vedrà un graduale miglioramento a partire da martedì 14 gennaio, anche se il mare continuerà a mantenersi mosso per gran parte della giornata, per poi tornare a condizioni più stabili.

Parallelamente, i venti giocheranno un ruolo determinante in questo scenario meteorologico. A partire dalla serata di oggi, la ventilazione tenderà a rinforzarsi progressivamente, raggiungendo un primo picco d’intensità domenica 12 gennaio intorno a metà giornata. Tuttavia, sarà lunedì 13 il giorno più critico, con raffiche di vento particolarmente intense, che sul mare potrebbero superare i 70-80 km/h. Nelle aree montane dell’alto Appennino, i crinali esposti sperimenteranno venti ancor più violenti, accentuando ulteriormente l’impatto delle condizioni meteorologiche avverse.

