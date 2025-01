Meteo Emilia Romagna: inverno in crisi, pioggia e temperature in aumento

MeteoWeb

L’Emilia Romagna si prepara ad affrontare una nuova perturbazione tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, accompagnata da un afflusso di aria più mite che influenzerà in modo significativo le condizioni meteorologiche, anche in montagna. Le prime precipitazioni sono attese nella mattinata di mercoledì, interessando inizialmente l’Emilia occidentale e l’Appennino. Nel corso della giornata, i fenomeni tenderanno a intensificarsi, soprattutto lungo il crinale emiliano, raggiungendo il culmine durante la notte tra mercoledì e giovedì.

In un primo momento, le temperature consentiranno la caduta di qualche fiocco di neve al di sopra dei 1300-1500 metri. Tuttavia, l’arrivo di aria più calda in serata determinerà un innalzamento progressivo della quota neve, che si sposterà oltre i 1800 metri. Giovedì è previsto un ulteriore aumento termico, con la conseguenza che le nevicate difficilmente si verificheranno al di sotto dei 2000 metri di altitudine. Questa situazione rappresenta un fenomeno sempre più comune in un inverno caratterizzato da frequenti anomalie termiche.

La persistenza di temperature miti lascia poche speranze per un ritorno a condizioni più fredde nel breve termine. Al momento, non si prevedono significativi cali termici almeno fino a lunedì 27 gennaio. Questa fase di clima mite, combinata con le precipitazioni in arrivo, rischia di ridurre ulteriormente l’accumulo di neve in montagna, una condizione che potrebbe influenzare le attività turistiche e sportive tipiche del periodo invernale.

La situazione attuale evidenzia, ancora una volta, come le dinamiche atmosferiche di quest’inverno siano fortemente influenzate da flussi miti e umidi di origine atlantica. Gli effetti di queste configurazioni non si limitano a ridurre le nevicate alle alte quote, ma contribuiscono anche a mantenere un quadro termico anomalo per la stagione. La tendenza, almeno per ora, sembra confermare che il vero inverno rimarrà assente ancora per qualche giorno, lasciando spazio a un clima più tipico di stagioni intermedie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.