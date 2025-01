Meteo Emilia Romagna, gelo sì, ma neve sterile: qualche fiocco nei fondovalle romagnoli

MeteoWeb

Nelle ultime ore il freddo è tornato a farsi sentire in Emilia Romagna, ma le sue conseguenze in termini di fenomeni atmosferici saranno pressoché trascurabili. Nonostante il clima rigido, infatti, le precipitazioni previste risulteranno estremamente limitate. Tuttavia, in alcune aree specifiche non si esclude la possibilità di qualche fiocco di neve, in particolare tra il pomeriggio di domani e soprattutto nella serata e nella notte tra lunedì e martedì. Le zone più interessate da queste deboli nevicate saranno quelle di confine tra Marche, Romagna e Toscana, inclusa l’area di San Marino e i territori limitrofi. In queste località potrebbe verificarsi una leggera imbiancata, benché si tratti di episodi isolati e di modesta entità. La quota non sarà un fattore determinante, poiché la neve potrebbe raggiungere anche le aree di fondovalle.

Nel frattempo, sull’Appennino la neve naturale risulta attualmente molto scarsa, ma le temperature rigide registrate, anche al di sotto dei 1000 metri, permettono l’utilizzo degli impianti di innevamento artificiale per garantire la copertura delle piste da sci. Ciò rappresenta una buona notizia per gli amanti degli sport invernali, che potranno contare su condizioni ideali per praticare le loro attività.

