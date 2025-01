Meteo Emilia Romagna: neve in ritirata sull’Appennino, fusione accelerata da temperature primaverili

MeteoWeb

Una notte di pioggia in Emilia Romagna intensa ha contribuito alla fusione di una significativa quantità di neve sull’Appennino, in particolare nel comprensorio del Monte Cimone. Attualmente, le temperature risultano sopra lo zero anche alle quote più elevate. La stazione meteorologica situata sulla vetta del Monte Cimone, a circa 2000 metri di altitudine, registra una temperatura di +1.4°C, segnalando condizioni miti per il periodo.

Scendendo di quota, a Passo del Lupo, a 1500 metri, la colonnina di mercurio sale ulteriormente, raggiungendo +4.7°C. Anche nel reggiano, sul Monte Cusna, si osservano temperature insolitamente alte: a 2057 metri vengono rilevati +0.7°C. Questi dati confermano una situazione meteorologica anomala, con valori termici decisamente superiori alla media stagionale, che accelerano il processo di fusione del manto nevoso presente in montagna.

