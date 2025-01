Meteo Emilia Romagna: precipitazioni abbondanti, ma la Romagna rimane ai margini

MeteoWeb

Una modesta perturbazione ha attraversato l’Emilia-Romagna, portando piogge deboli ma significative principalmente nelle aree occidentali e nelle pianure vicine al fiume Po. Le zone del Bolognese e della Romagna sono rimaste ai margini del peggioramento, con condizioni meteorologiche relativamente più stabili. Questo sistema perturbato è inserito in un contesto di instabilità più generale, caratterizzato dal passaggio di rapide e miti perturbazioni atlantiche che continueranno a influenzare il tempo nei prossimi giorni.

Il risveglio odierno è stato segnato dalla pioggia nelle province di Piacenza e Parma, con precipitazioni che hanno interessato anche i rilievi al confine con la Toscana, estendendosi fino al Modenese. Alcune località, in particolare nell’Appennino parmense, hanno registrato accumuli di pioggia considerevoli. Tra queste spiccano Santa Maria del Taro con 77.1 mm, Tarsogno con 58.9 mm, e Montegroppo con 49.2 mm. Anche Lagdei (47.3 mm), Trefiumi (47.2 mm), Varsi (41.2 mm), Belforte (41 mm) e Farfanaro (40.4 mm) hanno riportato valori significativi.

Le condizioni atmosferiche dovrebbero rimanere instabili e variabili nei prossimi giorni, con ulteriori veloci perturbazioni in arrivo dall’Atlantico. Tuttavia, a partire dal 12 gennaio, si prospetta una fase più fredda che potrebbe portare a un abbassamento delle temperature. In questo contesto, le nevicate potrebbero interessare le quote medio-basse dell’Appennino, segnando un possibile ritorno a condizioni più tipiche della stagione invernale.

