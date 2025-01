Meteo Emilia Romagna: rialzo termico e piogge diffuse, neve solo sopra i 2.000 metri

MeteoWeb

Una nuova perturbazione interesserà l’Emilia Romagna tra la giornata odierna e giovedì 23 gennaio, portando con sé un aumento delle temperature e fenomeni di precipitazione che coinvolgeranno anche le aree montane. La mattinata di mercoledì vedrà le prime piogge sulle zone occidentali dell’Emilia e sull’Appennino, con un progressivo intensificarsi delle precipitazioni sul crinale emiliano nel corso della notte.

Le temperature in graduale aumento avranno un impatto significativo sulla quota neve, che inizialmente potrebbe attestarsi intorno ai 1.300-1.500 metri, consentendo qualche fiocco nelle aree più elevate. Tuttavia, già dalla serata, la neve lascerà spazio alla pioggia, con la quota neve che salirà oltre i 1.800 metri. Giovedì, il trend di rialzo termico continuerà, e la neve sarà limitata alle zone sopra i 2.000 metri di altitudine, riducendo ulteriormente la possibilità di scenari tipicamente invernali.

Le attuali proiezioni meteorologiche non lasciano intravedere un ritorno a condizioni pienamente invernali prima di lunedì 27 gennaio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.