Meteo Emilia Romagna: temperature record, gennaio anomalo tra pioggia e garbino

In Emilia Romagna, l’inverno sembra aver lasciato spazio a un clima decisamente atipico per il periodo, con condizioni meteorologiche che richiamano più la primavera che la fine di gennaio. Le correnti atlantiche, influenzate dall’aria fredda proveniente dagli Stati Uniti, stanno favorendo un richiamo di aria calda sulla regione, causando un sorprendente rialzo delle temperature, in particolare in quota. Le previsioni sono chiare: i prossimi giorni saranno segnati da valori termici ben lontani da quelli invernali, con lo zero termico che salirà oltre i 3.000 metri.

Le temperature minime oscilleranno tra 4°C e 10°C, mentre le massime raggiungeranno picchi primaverili, arrivando fino a 16°C tra il 27 e il 28 gennaio. Questo contesto anomalo sarà accompagnato da precipitazioni prevalentemente moderate, ma senza il rischio di neve nemmeno in montagna. Anche durante la notte, le temperature si manterranno stabilmente sopra lo zero, un fatto insolito per quella che dovrebbe essere una delle settimane più fredde dell’anno.

Sulla costa romagnola si sentirà l’effetto del garbino, un vento caldo che farà impennare ulteriormente le temperature fino a 17°C, valori più tipici di fine marzo o inizio aprile.

