Meteo Emilia-Romagna, venti impetuosi: raffiche fino a 120 km/h minacciano colline e pianure. Temperature sui 15-17°C

Un’intensa fase ventosa si profilerà sul territorio, alimentata dalla perturbazione in arrivo da Ovest, che determinerà un netto aumento dei venti tra oggi e martedì 28 gennaio. Nelle prossime ore, un primo rinforzo significativo dei venti da sud-ovest interesserà l’alto Appennino, con una fase intensa attesa già in serata sulla Romagna. In particolare, i rilievi saranno soggetti a raffiche forti, mentre in pianura, specialmente tra il cesenate e il riminese, i venti saranno moderati ma ben percepibili. Il momento più critico è previsto per la giornata di domani, con una seconda fase ventosa, decisamente più intensa, che interesserà prima l’Emilia e poi la Romagna. A partire dalla metà della mattinata fino al primo pomeriggio, i venti da sud-ovest si intensificheranno ulteriormente, raggiungendo la via Emilia e buona parte della regione. Le raffiche potrebbero toccare velocità significative, superando facilmente i 70-80 km/h nella prima pianura, mentre in collina si prevedono raffiche fino a 120 km/h, con valori ancora maggiori sulle cime dell’alto Appennino, dove il vento soffierà con particolare violenza.

L’arrivo di queste correnti meridionali, già calde, contribuirà inoltre a un sensibile aumento delle temperature. Il fenomeno del riscaldamento adiabatico, dovuto al superamento dell’Appennino e alla successiva discesa verso le pianure, renderà i valori termici ancora più elevati. Attualmente si registrano temperature già molto alte sulle pianure centro-orientali, e, durante la notte, queste faticheranno a scendere a causa dell’azione costante dei venti da sud-ovest. In molte località, le temperature potrebbero rimanere superiori ai 15°C anche nelle ore notturne, un valore anomalo per il periodo. Martedì pomeriggio, sulle aree orientali, si prevedono ulteriori incrementi termici, con massime che potrebbero facilmente superare i 17°C.

