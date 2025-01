Il Meteo ferma il lancio di Starship: oggi il 7° volo

MeteoWeb

Il maltempo ha costretto SpaceX a posticipare il 7° volo di prova orbitale del razzo Starship, l’imponente prototipo che l’azienda di Elon Musk spera un giorno di utilizzare per colonizzare Marte. “A causa delle condizioni meteorologiche, ora puntiamo a giovedì 16 gennaio per il 7° test di volo di Starship”, ha annunciato la compagnia su X. La finestra di lancio di 60 minuti si aprirà alle 16 ora locale (le 23 ora italiana) presso la base Starbase di Boca Chica. In caso di ulteriori ritardi, la Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato un’altra finestra di lancio per domani alla stessa ora.

Un test atteso

Gli appassionati di esplorazione spaziale attendono con trepidazione il nuovo volo per verificare se SpaceX riuscirà a ripetere l’impressionante manovra di cattura del razzo Super Heavy nella torre di lancio tramite le braccia meccaniche, soprannominate “chopsticks”. Durante il volo di ottobre, l’azienda ha ottenuto un successo spettacolare, ma il tentativo successivo di novembre si è concluso con un atterraggio più convenzionale nel Golfo del Messico.

Per questa nuova prova, SpaceX ha annunciato di aver apportato aggiornamenti hardware alla torre di lancio e cattura per aumentare l’affidabilità nella presa del booster, compresi miglioramenti alle protezioni dei sensori danneggiati nel test precedente.

Starship, un razzo sempre più evoluto

Starship è stato ulteriormente migliorato nel design e ora raggiunge un’altezza di 123 metri, superando di circa 30 metri la Statua della Libertà. Tra le novità, il sistema di propulsione dello stadio superiore è stato riprogettato per trasportare il 25% in più di propellente, e le alette anteriori sono state ridotte e riposizionate per ridurre l’esposizione al calore durante il rientro atmosferico.

Per la prima volta, Starship trasporterà un payload: 10 simulatori Starlink, simili per dimensioni e peso ai satelliti per internet dell’azienda. I simulatori e lo stadio superiore del razzo termineranno il loro viaggio nell’Oceano Indiano circa un’ora dopo il decollo.

Starship: il futuro di SpaceX

SpaceX domina già il mercato dei lanci orbitali con i razzi Falcon 9 e Falcon Heavy, usati per clienti commerciali, la NASA e il Pentagono. Tuttavia, la compagnia vede in Starship il suo futuro. Gwynne Shotwell, direttrice operativa di SpaceX, ha recentemente dichiarato che Starship sostituirà i razzi Falcon intorno all’inizio del prossimo decennio.

Con l’obiettivo ambizioso di effettuare 25 lanci nel 2025, Musk sta accelerando i test seguendo la filosofia “fail fast, learn fast”. Dopo i primi 3 test conclusi con esplosioni spettacolari, SpaceX ha dimostrato una capacità di miglioramento rapido e continuo.

Se il maltempo non sarà d’ostacolo, il 7° volo di Starship promette di essere un evento cruciale per il futuro dell’esplorazione spaziale.

