Meteo, finalmente la neve al Nord: l’attesa sta per terminare

L’inverno 2025, finora, si è mostrato piuttosto avaro di neve sulle regioni settentrionali italiane. Le nevicate sono risultate scarse non solo in pianura, ma anche sulle Alpi, dove gli accumuli si attestano ben al di sotto della media stagionale, con una carenza superiore al 50%. Questa situazione è particolarmente insolita, soprattutto se confrontata con il Sud Italia e le regioni centrali adriatiche, che stanno vivendo una delle stagioni più nevose degli ultimi anni. Qui, infatti, l’Appennino meridionale e le aree limitrofe sono state interessate da copiose nevicate, regalando accumuli notevoli.

La domanda che molti si pongono è: quando tornerà la neve sulle regioni settentrionali? Le più recenti proiezioni meteorologiche offrono alcune risposte interessanti. Secondo i modelli attuali, una prima fase di deboli nevicate è prevista per domenica 19 e lunedì 20 gennaio, quando alcune precipitazioni interesseranno le Alpi Occidentali sopra i 600-800 metri. Tuttavia, gli accumuli saranno modesti, compresi tra 5 e 10 centimetri, e non rappresenteranno un evento significativo.

Per un ritorno di nevicate più abbondanti, le proiezioni puntano alla fine del mese. Intorno al 23-24 gennaio, infatti, un’intensa perturbazione atlantica potrebbe investire il Nord Italia, portando piogge diffuse e nevicate di rilievo su tutto l’Arco Alpino. In particolare, le Alpi Occidentali potrebbero vedere accumuli superiori ai 50 centimetri al di sopra degli 800-1000 metri, mentre il resto della catena alpina sarà comunque interessato da apporti significativi. Per quanto riguarda la pianura, invece, al momento non si prevedono condizioni favorevoli per nevicate, poiché le temperature rimarranno troppo alte per consentire la formazione della neve.

Questa evoluzione rappresenta un possibile cambio di passo per la stagione invernale al Nord, anche se per ora rimane un’ipotesi basata su proiezioni a lungo termine. L’arrivo di perturbazioni più incisive potrebbe finalmente compensare, almeno in parte, il deficit nevoso accumulato fino ad ora sulle Alpi, offrendo nuove opportunità per le attività invernali e per il ripristino delle risorse idriche legate allo scioglimento della neve.

