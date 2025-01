Meteo, Garbino sul Medio Adriatico: temperature record e umidità azzerata

MeteoWeb

Il rinforzo dei venti meridionali sta trasportando verso il Mediterraneo centrale, e in particolare sull’Italia, una massa d’aria mite proveniente dal Nord Africa. Questo fenomeno sta portando temperature ben al di sopra della norma, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Tra le aree più interessate, il medio versante adriatico sta sperimentando un deciso aumento termico a causa del Garbino, un vento caldo e secco che influenza significativamente il clima locale.

Il Garbino si forma quando correnti d’aria sud-occidentali attraversano la catena appenninica e scendono verso il versante orientale, diretto al Mare Adriatico. Durante questa discesa, l’aria subisce un riscaldamento per compressione, un fenomeno noto come effetto “foehn”. Questo processo riduce drasticamente l’umidità e innalza rapidamente la temperatura, creando condizioni climatiche uniche. Pur avendo la stessa origine sud-occidentale del Libeccio, il Garbino si distingue per l’effetto significativo che genera sulle temperature e sull’umidità delle regioni adriatiche.

Le aree maggiormente colpite dal Garbino includono l’Emilia-Romagna, le Marche, l’Abruzzo e il Molise, dove il fenomeno è particolarmente evidente. Tra Abruzzo e Molise, infatti, in estate i picchi di temperatura possono sfiorare i 40°C durante gli eventi più intensi, un dato che sottolinea l’impatto considerevole di questo vento sul clima regionale. Questo riscaldamento improvviso si accompagna a un’aria estremamente secca, con conseguenze rilevanti sull’agricoltura e sulle risorse naturali, rendendo il Garbino un elemento di grande interesse per le attività economiche locali.

Oltre alle sue ripercussioni climatiche, il Garbino ha un effetto importante sulla qualità dell’aria. La sua forza purificante è notevole, poiché le raffiche intense disperdono gli inquinanti atmosferici, inclusi particolato fine come PM10 e PM2.5. In periodi di elevata concentrazione di smog, il Garbino può migliorare rapidamente la qualità dell’aria, riportandola entro livelli accettabili. Questo fenomeno è particolarmente rilevante durante i mesi invernali, quando l’accumulo di inquinanti tende a raggiungere valori critici. Tuttavia, va sottolineato che l’effetto purificante del Garbino è temporaneo e non può risolvere problemi strutturali legati all’inquinamento.

L’impatto del Garbino varia nelle diverse regioni. In Emilia-Romagna, ad esempio, il miglioramento della qualità dell’aria è accompagnato da una riduzione significativa delle polveri sottili, mentre nelle Marche e in Abruzzo all’effetto purificante si associa un notevole incremento delle temperature. Questi effetti, sebbene benefici in termini di qualità dell’aria, sono spesso accompagnati da disagi climatici e possibili danni alle attività agricole.

Il Garbino rappresenta, quindi, un fenomeno atmosferico complesso, con implicazioni climatiche e ambientali che si intrecciano. Da un lato, esso porta un sollievo temporaneo dall’inquinamento atmosferico; dall’altro, altera profondamente le condizioni climatiche delle regioni interessate. Comprendere l’impatto di questo vento caldo e secco è essenziale per gestire al meglio le sue conseguenze, valorizzandone i benefici senza sottovalutarne le criticità.

