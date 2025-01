Meteo, inverno capovolto: violenti temporali, 10.000 fulmini e nubifragi a gennaio

MeteoWeb

La giornata odierna, 26 gennaio, ha rivelato una straordinaria anomalia meteorologica per l’Italia, caratterizzata da fenomeni che poco si addicono alla stagione invernale. Temporali di forte intensità, con quasi 10.000 fulmini registrati, nubifragi localizzati e temperature eccezionalmente elevate hanno trasformato una giornata di gennaio in uno scenario che ricorda più la fine dell’estate che il cuore dell’inverno. Questa combinazione di eventi ha messo in evidenza un ulteriore segnale del cambiamento climatico in corso, capace di stravolgere le normali dinamiche stagionali.

I temporali hanno colpito molte aree del Paese, scaricando piogge abbondanti in brevi lassi di tempo, con intensità simile a quella dei fenomeni che solitamente si verificano nei mesi più caldi. La presenza di quasi 10.000 fulmini ha sottolineato la straordinarietà dell’instabilità atmosferica, alimentata da condizioni termiche atipiche per gennaio. Le temperature, infatti, hanno raggiunto valori superiori di 7-8°C rispetto alle medie stagionali, una deviazione significativa che ha fornito energia supplementare per lo sviluppo dei sistemi temporaleschi.

Questo evento meteorologico si inserisce in un contesto invernale già caratterizzato da una forte anomalia. Le settimane precedenti erano state dominate da una persistenza anticiclonica, alternata a brevi ma intense oscillazioni termiche. Masse d’aria calda di origine subtropicale hanno invaso frequentemente il Mediterraneo, contribuendo a mantenere temperature insolitamente alte e riducendo la frequenza di episodi di freddo intenso. Sebbene l’anticiclone africano non sia stato direttamente coinvolto negli eventi del 26 gennaio, la sua espansione ricorrente verso l’area mediterranea ha avuto un ruolo chiave nel plasmare l’andamento climatico di questa stagione, predisponendo le condizioni per instabilità al suo margine.

L’inverno 2024-2025 si sta delineando come uno degli inverni meno rigidi e più instabili degli ultimi anni, con episodi sempre più frequenti di temperature sopra la media e fenomeni estremi fuori stagione. La combinazione di lunghi periodi di stabilità atmosferica, brevi ma intense ondate di calore invernale e improvvisi episodi di instabilità sottolinea il cambiamento delle dinamiche meteorologiche nel bacino del Mediterraneo. Questo tipo di fenomeni, che in passato erano considerati straordinari, sta diventando sempre più frequente, sollevando preoccupazioni sugli impatti a lungo termine del cambiamento climatico.

L’episodio del 26 gennaio rappresenta un ulteriore monito della necessità di adattarsi a un clima che si sta trasformando. L’inverno, tradizionalmente associato a temperature rigide e stabilità stagionale, sta perdendo le sue caratteristiche tipiche, lasciando spazio a un mix di condizioni che rompono gli schemi climatici tradizionali. Il crescente verificarsi di eventi estremi, come temporali fuori stagione e temperature anomale, non può più essere ignorato, ma deve essere considerato un segnale chiaro dell’urgenza di affrontare il riscaldamento globale e le sue conseguenze su scala locale e globale.

