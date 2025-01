Meteo Liguria, si attende peggioramento per la tempesta Gabri

MeteoWeb

La tempesta Gabri, in risalita dalla Sardegna al Mare di Corsica, porta sulla Liguria umide correnti orientali in quota, favorendo un nuovo aumento della nuvolosità con cielo coperto oggi, associato a deboli precipitazioni, più diffuse e insistenti a Ponente. Oggi precipitazioni a carattere nevoso sui versanti padani di Ponente (quota neve intorno a 800-1000 metri). Domani, martedì 21 gennaio, tempo variabile con residue precipitazioni sparse in particolare nelle prime ore della notte e in mattinata. Nuovo peggioramento mercoledì 22 con precipitazioni diffuse. Lo rende noto Arpal.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.