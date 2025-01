Meteo Molise: nebbie e sole, poi maltempo e calo termico in arrivo

MeteoWeb

Un robusto campo di alta pressione continua a interessare il Molise, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. L’influenza dell’anticiclone manterrà la regione in una situazione di stabilità meteorologica anche tra domenica e lunedì, sebbene non mancheranno alcune variazioni locali. In particolare, si potranno formare banchi di nebbia o nubi basse, soprattutto nelle ore mattutine e serali, senza tuttavia compromettere la generale percezione di un clima sereno e gradevole. Le temperature si manterranno su valori decisamente miti per il periodo, con massime che potranno avvicinarsi ai 20°C, regalando un’atmosfera quasi primaverile. Questa fase di alta pressione, però, è destinata a interrompersi rapidamente con l’avvicinarsi della metà della prossima settimana. Già a partire da martedì, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, preludio a un peggioramento più marcato che coinvolgerà la regione tra mercoledì e venerdì.

Il cambiamento sarà accompagnato da piogge diffuse e da un sensibile calo delle temperature, che riporteranno la colonnina di mercurio su valori più in linea con le medie stagionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

