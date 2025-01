Meteo Molise: stabilità temporanea, aria fredda e neve attese entro il weekend

MeteoWeb

Sul Molise, il quadro meteorologico mostra un generale miglioramento per mercoledì 8 gennaio, con ampie schiarite che interesseranno l’intero territorio regionale, offrendo una breve tregua dopo le recenti instabilità. Tuttavia, già da giovedì 9 gennaio si assisterà all’arrivo di una nuova, seppur modesta, perturbazione che porterà piogge sparse e intermittenti, concentrate principalmente nelle aree interne della regione.

A seguire, il tempo resterà instabile a tratti, ma sarà tra il 12 e il 13 gennaio che si verificherà un cambiamento più marcato. Un afflusso di aria fredda dai Balcani farà calare sensibilmente le temperature, portando la neve a quote progressivamente più basse. Le precipitazioni nevose potranno interessare le zone collinari, disegnando un paesaggio tipicamente invernale per la regione.

Questa fase di freddo intenso appare destinata a durare poco, con un rapido miglioramento atteso già entro la metà della prossima settimana. Nonostante la breve durata, l’ondata di freddo offrirà un assaggio più deciso dell’inverno, prima di un probabile ritorno a condizioni meno rigide.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.