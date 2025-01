Meteo, perturbazione atlantica: piogge, neve abbondante e temperature in calo

MeteoWeb

L’inizio della settimana è segnato dall’arrivo di una perturbazione atlantica particolarmente intensa, la nona del mese di gennaio, che sta rapidamente modificando lo scenario meteorologico sull’Italia. Fin dalle prime ore di lunedì 27 gennaio, le regioni del Nord-Ovest hanno registrato un peggioramento significativo, con piogge e rovesci che si stanno estendendo velocemente verso il resto del Nord e la Toscana. Sulle Alpi prosegue la caduta di neve abbondante, contribuendo a un accumulo consistente.

Nel resto del Paese, il tempo si mantiene stabile, ma l’arrivo della perturbazione ha portato con sé un deciso rinforzo dei venti meridionali. Questo fenomeno, unito all’assenza di freddo intenso, mantiene le temperature al di sopra della media stagionale in gran parte del territorio.

La perturbazione continuerà a interessare soprattutto il Centro-Nord anche nella prima parte di martedì, con ulteriori precipitazioni e nuovi apporti di neve fresca sulle Alpi. La situazione potrebbe determinare un aumento del rischio di valanghe, rendendo necessaria particolare prudenza nelle aree montane.

Per la giornata di mercoledì si prevede un graduale miglioramento al Centro-Nord, ma con il possibile ritorno di nebbie fitte in Val Padana, che potrebbero complicare la visibilità e la circolazione stradale. Nel frattempo, al Sud e sulle Isole, il tempo tenderà a peggiorare, con un’accentuazione dell’instabilità atmosferica accompagnata da un calo delle temperature. Questa diminuzione porterà i valori termici più vicini alle medie stagionali, segnando un netto contrasto con il clima mite dei giorni precedenti.

L’evoluzione della settimana mostra dunque un quadro meteorologico dinamico, caratterizzato da fenomeni intensi al Nord e da un graduale coinvolgimento del Sud, con un ritorno parziale verso condizioni climatiche più in linea con il periodo invernale.

