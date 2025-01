Meteo Piemonte: fiocchi in quota, picchi di oltre 30 cm nelle prossime 24 ore

MeteoWeb

Una nuova perturbazione porterà modeste nevicate sui rilievi del Piemonte nelle prossime 24 ore, con accumuli di neve fresca che, in media, si attesteranno tra i 10 e i 20 centimetri oltre i 1.500 metri di quota. Tuttavia, alcune aree specifiche, come le alte valli del Cuneese, del Pinerolese e dell’alta Val Susa, potrebbero registrare accumuli ben più significativi. Queste zone, maggiormente esposte all’influenza dei nuclei precipitativi in arrivo da Sud-Ovest, potrebbero vedere accumuli di neve fresca che superano i 30-40 centimetri.

La quota neve sarà generalmente compresa tra i 700 e i 1.000 metri, ma non si escludono episodi di neve bagnata o mista a pioggia a quote inferiori, soprattutto nel Cuneese. Questo fenomeno sarà influenzato dalle temperature più miti presenti alle quote più basse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.