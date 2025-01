Meteo Piemonte: freddo e neve in arrivo, temperature in picchiata sulle Alpi

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, una profonda circolazione depressionaria posizionata sulla Penisola scandinava continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche sull’arco alpino, con un flusso costante di correnti occidentali che porterà sistemi nuvolosi di origine atlantica a transitare ad intermittenza. Questi fronti instabili avranno un impatto particolarmente evidente sulle alte valli alpine, sull’Alto Piemonte e sulla Valle d’Aosta.

Sul Piemonte, tra oggi e giovedì, il cielo si manterrà prevalentemente nuvoloso, con i maggiori addensamenti attesi nella mattinata di mercoledì e poi nuovamente tra la notte e la mattinata di giovedì. Le aree più coinvolte saranno le alte valli alpine e le zone del Biellese, Novarese e Verbano-Cusio-Ossola, dove sono previste precipitazioni moderate, con nevicate che si manifesteranno già a partire dai 500-700 metri sul fondovalle ossolano e sopra gli 800-1.200 metri in zone come Sesia, Verbano e Biellese. Nel resto della regione, le condizioni rimarranno perlopiù asciutte, sebbene piovaschi sparsi possano interessare alcune aree nella notte tra mercoledì e giovedì, inclusi Canavese, basso Cuneese, Alessandrino, Monferrato e Vercellese. In queste zone, la neve sarà più umida e si presenterà tra i 400 e i 600 metri in val d’Ossola e sopra i 700-1.100 metri altrove, con quote leggermente più elevate nei rilievi del Cuneese e dell’Alessandrino. Nel frattempo, le temperature massime in pianura si manterranno miti, oscillando tra i 7 e gli 11°C.

Venerdì è atteso il passaggio di una nuova perturbazione che porterà nevicate abbondanti sui rilievi della Valle d’Aosta, sebbene a quote più alte, generalmente sopra i 1.500-1.800 metri. Nevicate moderate interesseranno anche le alte valli alpine interne dal Torinese al Verbano-Cusio-Ossola, mentre piogge sparse potrebbero raggiungere le pianure a nord del Po. Successivamente, l’ingresso di aria fredda di origine artica da est, previsto tra sabato e domenica, provocherà un netto calo delle temperature su tutte le altitudini.

