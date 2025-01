Meteo Piemonte: nebbie fitte in pianura, Foehn e rialzo termico sulle Alpi

MeteoWeb

L’Epifania in Piemonte è stata segnata dal passaggio di una perturbazione atlantica collegata a una saccatura di origine polare, che ha portato cieli molto nuvolosi e precipitazioni sparse su gran parte del territorio. Tuttavia, la situazione meteorologica è destinata a un rapido cambiamento. Durante le prime ore della giornata odierna, il fronte freddo in transito verso est favorirà un progressivo miglioramento, con cieli che si mostreranno poco nuvolosi già dalla mattinata.

Nonostante il rasserenamento generale, alcune aree manterranno particolarità atmosferiche locali. Le alte valli alpine potrebbero ancora vedere addensamenti nuvolosi, mentre le pianure centro-orientali, specialmente in prossimità del confine con la Lombardia, saranno interessate da nebbie, in alcuni casi fitte. Parallelamente, è previsto un aumento dei venti di foehn lungo le Alpi, contribuendo a un innalzamento delle temperature massime.

In pianura, le temperature raggiungeranno valori compresi tra 9°C e 13°C, con punte anche superiori nelle aree pedemontane del Cuneese.

