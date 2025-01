Meteo Piemonte: nevicate sulle Alpi e temperature glaciali in arrivo

MeteoWeb

Il Piemonte si prepara a un significativo cambiamento meteorologico nelle prossime ore, con un nuovo sistema frontale in arrivo da ovest che porterà precipitazioni diffuse nelle valli alpine. Nelle prime ore del mattino, le pianure piemontesi sono state dominate da nebbie e nubi basse, con temperature minime comprese tra 0 e -3°C nelle aree occidentali. Tuttavia, le condizioni atmosferiche subiranno un peggioramento tra la tarda mattinata e la serata, quando si verificheranno precipitazioni nelle zone montuose. Queste saranno nevose sopra i 600-900 metri nelle aree settentrionali e oltre i 1.000-1.400 metri in quelle occidentali, con accumuli localmente significativi nelle zone di confine.

A partire dalla prossima notte, l’arrivo di aria fredda di origine artica da Est-Nordest determinerà un brusco calo delle temperature a tutte le quote. Questo raffreddamento sarà particolarmente evidente nei valori minimi notturni, soprattutto tra l’alba di domenica e i primi giorni della prossima settimana. In questa fase, le temperature nei fondovalle collinari, in particolare tra l’Astigiano e l’Alessandrino, potrebbero scendere fino a toccare punte di -7/-10°C.

Queste condizioni evidenziano un ritorno deciso al clima invernale, con un abbassamento termico che interesserà tutta la regione.

