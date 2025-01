Meteo Piemonte: domani pioggia e neve fino in collina

MeteoWeb

Un aumento della copertura nuvolosa anche sui rilievi alpini piemontesi è previsto dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte fino alla giornata di lunedì 6 gennaio. Le precipitazioni saranno relativamente rilevanti solo nella giornata dell’Epifania sul Piemonte meridionale e orientale, nevose a quote di alta collina o bassa montagna, con quota neve sugli 800-1.100 metri sulle Alpi e sui 1.500 metri sull’Appennino. Zero termico stazionario sui 1.300-1.700 metri sulle Alpi, in calo a 2.000 metri sull’Appennino. Previsto un miglioramento per la giornata del 7 gennaio, con allontanamento verso Est.

Nimbus Piemonte prevede per domani fino al mattino qualche pioggia o pioviggine tra Alessandrino, Vercellese, Novarese, Verbano, in accentuazione in giornata tra Biellese, Sesia, Verbano e Novarese con neve in calo dai 1.100 ai 700 metri e la tendenza a qualche pioggia anche tra Valle d’Aosta, Canavese e entro le valli alpine, con neve dai 700 metri. I venti sono previsti moderati o forti meridionali in media montagna e forti meridionali in montagna. Le minime vengono date in lieve aumento, le massime in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.