Meteo, temperature estreme: il Piemonte abbondantemente sotto zero nell’astigiano

La pianura dell’Astigiano e alcune aree collinari limitrofe del basso Piemonte si confermano tra i luoghi più freddi dell’intera Pianura Padana, grazie a una combinazione unica di caratteristiche geografiche e condizioni meteorologiche. In queste zone, le temperature notturne possono scendere a livelli estremamente bassi, specialmente nelle conche e nei fondovalle tra le province di Asti e Alessandria. In alcuni casi, anche aree rurali del Torinese e del Cuneese possono sperimentare valori simili. Questi fenomeni avvengono anche in assenza di neve al suolo, grazie a particolari condizioni atmosferiche favorevoli.

Il raffreddamento notturno più intenso si verifica in seguito a un’irruzione di aria fredda di origine artica, in particolare se di natura continentale. Elementi fondamentali per il raggiungimento di temperature così basse sono la presenza di cielo sereno, bassa umidità relativa e assenza di vento. Una configurazione di alta pressione stabile, con valori barici superiori ai 1.030-1.035 hPa, intensifica ulteriormente questo processo. Le correnti discendenti, tipiche delle alte pressioni, accentuano il fenomeno dell’inversione termica negli strati più bassi dell’atmosfera, intrappolando la massa d’aria fredda al suolo. Questo favorisce un ulteriore raffreddamento attraverso l’irraggiamento infrarosso durante le ore notturne.

Le rilevazioni effettuate dalle stazioni meteorologiche delle reti Dati Meteo Asti e Arpa Piemonte hanno registrato valori notevolmente bassi nelle località pianeggianti e collinari al di sotto dei 500 metri di altitudine. Tra i risultati più significativi spiccano i -10,1°C di Capriglio (AT), a 203 metri sul livello del mare, e i -9,3°C di Castellero (AT), presso il Lago Stella, a 160 metri di quota. Anche altre località dell’Astigiano hanno fatto registrare valori notevoli, come i -9,1°C di Costigliole d’Asti presso l’aviosuperficie Boglietto e i -9,0°C di Calliano Monferrato. Temperature inferiori agli -8°C sono state rilevate in numerosi altri comuni, tra cui Castell’Alfero, Villafranca d’Asti, Nizza Monferrato e San Damiano d’Asti.

Anche al di fuori della provincia di Asti, località come Albera Ligure (AL), Frascaro (AL), Front (TO) e Baldissero d’Alba (CN) hanno registrato valori tra gli -8°C e gli -8,3°C, confermando l’ampia estensione del fenomeno in tutta la regione.

