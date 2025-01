Meteo Piemonte: torna la neve, attesi fino a 40 cm in 36 ore

MeteoWeb

Dopo un lungo periodo di attesa, la neve sta finalmente per tornare a imbiancare le Alpi piemontesi, portando sollievo a comprensori sciistici e appassionati. Le prossime 36 ore saranno caratterizzate da un’intensa fase perturbata, con nevicate significative grazie alla risalita verso la Sardegna di una circolazione di bassa pressione che nei giorni scorsi ha causato forti condizioni di maltempo nel Sud Italia e sulle isole maggiori. Le nevicate più abbondanti sono attese tra la notte e il pomeriggio di lunedì 20 gennaio, in particolare nelle aree comprese tra il Cuneese e il Biellese. In queste zone, le precipitazioni potranno risultare moderate o localmente intense, soprattutto nei settori vallivi maggiormente esposti al flusso di correnti orientali e sudorientali. Entro la serata di lunedì, si prevedono accumuli di neve fresca che potranno superare i 30-40 centimetri al di sopra dei 1.200-1.400 metri, con interessamento delle Alpi Marittime, Cozie e Graie. Accumuli più modesti sono invece attesi nelle alte valli alpine di confine, nell’estremo alto Piemonte e sull’Appennino.

La quota neve, che nelle ultime ore si era innalzata oltre i 1.200 metri, scenderà gradualmente nella notte a causa dell’intensificazione delle precipitazioni. Sul Cuneese e sul Torinese, le nevicate interesseranno altitudini comprese tra i 600 e i 1.000 metri, mentre nelle aree dal Canavese al Verbano-Cusio-Ossola la quota sarà compresa tra i 900 e i 1.300 metri. In alcune valli più strette, i fenomeni più intensi potrebbero portare la neve anche a quote inferiori, specialmente nella mattinata di lunedì.

Sul Cuneese e le Langhe si prevede inoltre un ulteriore abbassamento della quota neve tra la notte e il mattino di lunedì, con fiocchi che potrebbero raggiungere l’alta pianura e le aree collinari, arrivando fino ai 400-500 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.