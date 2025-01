Meteo Piemonte: weekend di freddo e gelate prima del ritorno dell’anticiclone

MeteoWeb

Un’intensa fase meteorologica si prepara a interessare il Piemonte, con un’alternanza di condizioni atmosferiche marcate che culmineranno in un ritorno dell’alta pressione nella prossima settimana. Già da questa sera, i venti di foehn si intensificheranno sulle Alpi piemontesi, raggiungendo livelli di forte o molto forte intensità fino alle aree di medio-bassa montagna. Tuttavia, nelle pianure e nelle colline, l’inversione termica nei bassi strati impedirà la diffusione di questi venti, mantenendo la ventilazione debole o calma. Questo fenomeno porterà a un temporaneo innalzamento delle temperature nei fondovalle alpini, dove tra la notte e la mattina di domani si registreranno valori che potrebbero superare i 10°C, con punte locali vicine ai 15°C a quote comprese tra i 500 e i 1.000 metri.

La giornata di venerdì sarà caratterizzata dall’arrivo di una perturbazione atlantica, che porterà un progressivo aumento dell’instabilità sul Piemonte. Nel weekend, invece, l’atmosfera cambierà ancora. Sabato inizierà con nubi medio-basse che lasceranno spazio a parziali schiarite nel pomeriggio, accompagnate da un calo delle temperature massime. Domenica, il clima diventerà più stabile con ampi rasserenamenti che porteranno a cieli poco nuvolosi e all’estensione di gelate, anche a quote basse. Queste gelate si intensificheranno ulteriormente nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio, con condizioni ideali per un clima freddo e limpido.

Sul medio e lungo termine, i modelli meteorologici indicano una nuova fase di alta pressione. Tra il 15 e il 20 gennaio, un robusto anticiclone subtropicale si stabilirà sull’Italia, portando condizioni di tempo stabile e temperature generalmente miti per il periodo. Questo scenario segnerà una pausa prolungata nella dinamicità atmosferica, con l’inverno che, per il momento, cederà nuovamente il passo alla mitezza tipica dell’alta pressione.

