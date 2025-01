Meteo Puglia: l’anticiclone resiste, ma il tempo cambierà presto

MeteoWeb

La Puglia vive una fase meteorologica stabile e caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate, grazie alla persistente influenza di un robusto anticiclone. La stabilità atmosferica garantirà cieli sereni, privi di nuvolosità significativa, favorendo un clima ideale per le attività all’aperto. Tuttavia, il progressivo affievolimento dei venti comporterà temperature notturne particolarmente rigide nelle aree interne, con gelate probabili nelle valli, sulle Murge e sul Tavoliere delle Puglie durante le ore più fredde tra la notte e l’alba.

Le ore centrali delle giornate offriranno invece un piacevole rialzo termico, con massime che raggiungeranno i 15-16°C lungo le aree costiere, mantenendosi in linea con le medie stagionali. Questo scenario è destinato a mutare gradualmente tra il 3 e il 4 gennaio, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa accompagnato da precipitazioni sparse che interesseranno gran parte del territorio pugliese. Contestualmente, si assisterà a una lieve diminuzione delle temperature, pur senza deviazioni significative dai valori tipici del periodo.

Per il giorno dell’Epifania si prospetta il ritorno a condizioni meteorologiche stabili, anche se l’evoluzione sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni per confermare i dettagli. Questo quadro evidenzia un avvio d’anno dinamico, con una breve parentesi di variabilità prima del ritorno a una stabilità diffusa sul territorio regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.