Meteo Puglia, tra caldo primaverile e piovaschi serali: giovedì torna l’inverno

Un’insolita ondata di aria calda proveniente da sud-ovest sta determinando condizioni climatiche dal sapore primaverile in Puglia. Nella giornata di ieri, le temperature hanno raggiunto valori straordinariamente elevati per la stagione, con punte oltre i 21°C a Bari e i 20°C in località costiere comprese tra Mola e Fasano. Questa situazione meteorologica è accompagnata da venti sostenuti o forti di scirocco, che contribuiscono a mantenere i mari poco mossi, ad eccezione dello Ionio, dove sono state osservate condizioni di mare localmente mosso.

La giornata odierna ha visto un cielo variabile, con momenti di copertura nuvolosa alternati a schiarite. In serata, la Puglia centro-meridionale potrebbe essere interessata da piovaschi locali. Le temperature si manterranno stazionarie, con valori massimi che si aggireranno intorno ai 17-18°C e minime comprese tra 6 e 12°C, confermando una persistenza di valori ben oltre la media stagionale.

Nella giornata di domani è atteso un lieve cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di piovaschi a partire dal pomeriggio-sera. I venti, che soffieranno da ovest-nordovest in modo moderato, contribuiranno a mantenere i mari poco mossi. Le temperature subiranno un leggero calo, pur rimanendo ancora superiori alle medie del periodo.

Un ritorno a condizioni invernali più tipiche è previsto tra giovedì e venerdì, quando si assisterà a un calo termico più marcato.

