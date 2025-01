Meteo Puglia: dalla mitezza al freddo intenso, neve in arrivo nel weekend

MeteoWeb

La Puglia sta vivendo un periodo di stabilità meteorologica e temperature miti che proseguirà fino a sabato mattina, prima di lasciare spazio a un ritorno deciso delle condizioni invernali. L’arrivo di un’ondata di freddo dai Balcani determinerà un marcato peggioramento del tempo nel fine settimana.

Nella giornata odierna, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da venti di scirocco che soffieranno in modo sostenuto soprattutto sui settori meridionali della regione. Le temperature si manterranno stazionarie, con valori massimi attorno ai 15-16 gradi, mentre i mari risulteranno mossi, in particolare lo Ionio.

Anche per domani, le condizioni atmosferiche saranno simili, con cielo poco nuvoloso o a tratti nuvoloso e venti di libeccio che contribuiranno a mantenere i mari poco mossi. Le temperature continueranno a essere superiori alla media stagionale, con punte che potrebbero raggiungere i 17 gradi, offrendo un’ultima parentesi mite prima del brusco cambiamento atteso per il weekend.

A partire dal pomeriggio di sabato, si prevede l’arrivo di piogge e un significativo calo delle temperature. La giornata di domenica sarà invece caratterizzata da un maltempo più diffuso, con precipitazioni che, grazie al calo termico, assumeranno carattere nevoso su alcune aree della regione. Le nevicate interesseranno il Gargano, i Monti Dauni e la Murgia, a partire dai 450 metri di altitudine. Contestualmente, il freddo intenso porterà un crollo termico evidente, segnando il ritorno a condizioni pienamente invernali.

