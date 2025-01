Meteo Puglia: dopo nubi e pioggia, arriva la stabilità con valori fino a 16°C

MeteoWeb

Un flusso di aria umida e instabile continua a interessare l’Italia, portando nubi diffuse, piovaschi e isolati temporali. La situazione odierna sarà ancora caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi, soprattutto nel pomeriggio, con acquazzoni più significativi sulla Puglia centro-meridionale. I venti saranno deboli, provenienti da libeccio, e i mari si manterranno calmi o poco mossi. Le temperature rimarranno stazionarie, con minime comprese tra 6 e 10 gradi e massime che potranno raggiungere i 13-14 gradi.

A partire da domani si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio nazionale. I cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, accompagnati da venti deboli provenienti da nord-ovest. Anche i mari resteranno calmi o poco mossi, mentre le temperature si manterranno stabili, con massime ancora attorno ai 13-14 gradi, garantendo un clima più sereno e gradevole.

Nei giorni successivi, le temperature subiranno un ulteriore aumento grazie all’arrivo di una massa d’aria mite proveniente da sud. Questo cambiamento, previsto a partire da giovedì, porterà valori termici fino a 15-16 gradi in molte zone del Paese, confermando un trend di progressivo riscaldamento.

