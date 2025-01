Meteo Puglia: gelo artico invade la regione, sorprese bianche a bassa quota

MeteoWeb

Una massa di aria gelida di origine artica ha raggiunto la Puglia durante la notte, portando un drastico calo delle temperature e segnando l’inizio di un’ondata di freddo particolarmente intensa. Secondo le ultime analisi meteorologiche, questa corrente fredda continuerà a intensificarsi nelle prossime ore, estendendosi progressivamente verso il sud della regione e modificando sensibilmente le condizioni atmosferiche.

L’elemento distintivo di questa ondata di freddo risiede nella sua intensità e nella capacità di raggiungere i bassi strati dell’atmosfera. Questo fenomeno crea un quadro ideale per l’arrivo della neve a quote molto basse, significativamente inferiori rispetto a quanto inizialmente previsto.

Tra la notte di domenica e le prime ore di lunedì, la probabilità di nevicate aumenta anche nelle aree pianeggianti del barese, dove i fiocchi potrebbero raggiungere il suolo. Particolare attenzione va rivolta alle zone interne, come le Murge sud-orientali e la Valle d’Itria, che sembrano le più esposte a questi fenomeni. Qui, la neve potrebbe scendere già a partire dai 300 metri di altitudine, regalando scenari invernali suggestivi agli abitanti.

Sul brindisino, invece, si prevedono episodi di gragnola, che potrebbero manifestarsi anche a quote prossime al livello del mare. Questo fenomeno, pur meno spettacolare della neve, testimonia l’intensità del raffreddamento atmosferico in corso.

