Meteo Puglia: instabilità fino a martedì, poi clima più mite

Una vasta area di instabilità atmosferica continua a insistere sul Mar Ionio, portando condizioni di maltempo su gran parte del Sud Italia, con particolare coinvolgimento della Puglia. La giornata di lunedì 20 gennaio sarà caratterizzata da variabilità diffusa, con nubi e precipitazioni che interesseranno in particolare le zone centro-meridionali della regione. I venti soffieranno moderati da Scirocco, mentre i mari saranno generalmente poco mossi, con un’eccezione per lo Ionio, che risulterà localmente mosso.

Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori compresi tra 6 e 10 gradi nelle ore notturne e massime che potranno raggiungere i 13-15 gradi. Anche la giornata di martedì 21 gennaio sarà contraddistinta da una copertura nuvolosa diffusa e locali piovaschi. I venti, in questo caso, si disporranno da Libeccio, risultando più deboli, con mari che si presenteranno calmi o poco mossi. Le temperature rimarranno stazionarie, confermando il trend osservato nei giorni precedenti.

Nel corso della settimana, si prevede che l’instabilità persista tra lunedì e martedì, lasciando poi spazio a un miglioramento graduale a partire da mercoledì. Le condizioni meteorologiche diventeranno più stabili, accompagnate da un aumento delle temperature che si attesteranno oltre la media stagionale di 2-4 gradi. Almeno temporaneamente, le masse di aria fredda resteranno lontane dalla regione, offrendo un intervallo di relativa tranquillità climatica per la seconda metà della settimana.

