Meteo Puglia: l’inverno bussa alle porte, crollo termico e neve in arrivo

La Puglia si prepara a un cambio significativo delle condizioni atmosferiche, con l’alta pressione che oggi lascerà spazio a una massa di aria fredda proveniente dal nord Europa. Questo afflusso gelido si sposterà verso i Balcani, interessando la regione con un peggioramento del tempo e un sensibile calo delle temperature, particolarmente evidente nella giornata di domenica.

La giornata odierna trascorrerà ancora sotto l’influenza dell’alta pressione, con cieli generalmente poco nuvolosi o localmente nuvolosi. I venti di Libeccio soffieranno moderati e i mari si manterranno poco mossi, mentre le temperature rimarranno stabili, con valori minimi compresi tra 8 e 13 gradi e massime che potranno raggiungere i 17 gradi.

Da domani, l’arrivo dell’aria fredda porterà un deciso peggioramento. Il cielo si presenterà nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con le prime piogge attese sul Gargano. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno progressivamente al resto della regione. I venti cambieranno direzione, ruotando da Tramontana, e i mari diventeranno mossi. L’abbassamento delle temperature sarà evidente, segnando l’inizio di una fase più rigida.

Domenica sarà la giornata più critica, con condizioni di maltempo diffuse su tutta la regione. Sono previste piogge sparse e nevicate sulle alture, in particolare sul Gargano, sui Monti Dauni e sull’alta Murgia. I venti da Tramontana saranno sostenuti, contribuendo a rendere i mari mossi e accentuando la sensazione di freddo. Le condizioni termiche e atmosferiche saranno tipicamente invernali, confermando il drastico cambiamento rispetto ai giorni precedenti.

