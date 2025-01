Meteo Puglia: nebbie al mattino, ma massime fino a 18°C

MeteoWeb

Un campo di alta pressione, accompagnato da aria mite e umida, sta interessando la Puglia, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Questa situazione proseguirà fino a martedì prossimo, offrendo giornate in gran parte soleggiate, con qualche fenomeno locale. Durante le ore mattutine, si assisterà alla formazione di nebbie nelle zone interne, mentre in serata si potranno verificare isolati piovaschi sul Gargano e sull’estremo Salento. I venti, di moderata intensità e provenienti da nord-ovest, manterranno i mari generalmente poco mossi.

Le temperature attuali risultano stabili, con valori minimi compresi tra 4 e 11 gradi e massime che raggiungono i 14-15 gradi. Per la giornata di domani si prevede ancora la presenza di nebbie mattutine, seguite da cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli e di direzione variabile, mentre i mari si manterranno calmi. Le temperature registreranno un lieve aumento, con massime che potranno toccare i 16-17 gradi, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per la stagione.

Lunedì, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni. Si prevede un cielo variabile con venti da scirocco, che contribuiranno a mantenere i mari poco mossi, ad eccezione dello Ionio, dove potrebbero risultare localmente mossi. Le temperature saranno ancora in lieve crescita, con punte che raggiungeranno i 18 gradi nella zona del Foggiano, mentre nel resto delle regioni si registreranno valori compresi tra 13 e 17 gradi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.