Meteo Puglia: il freddo domina, ma da sabato arriva la svolta

La Puglia continua a essere interessata da un’ondata di aria artica che, in stazionamento tra il Sud Italia e i Balcani, mantiene attive condizioni di freddo intenso e instabilità diffusa. Sebbene le precipitazioni abbiano mostrato una generale attenuazione, le temperature restano rigide e sotto la media stagionale, con il freddo che persisterà almeno fino a venerdì. La giornata odierna è caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi su tutto il territorio regionale. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente nel pomeriggio, interessando il Salento con qualche pioggia locale. I venti soffiano intensamente da grecale, contribuendo a rendere i mari mossi o agitati, in particolare lungo le coste esposte. Sul fronte termico, i valori minimi oscilleranno tra -2°C e 7°C, mentre le massime non supereranno i 9°C.

Per la giornata di domani, si prevede una copertura nuvolosa diffusa su tutta la regione, con la possibilità di piovaschi nelle ore serali sulle zone settentrionali della Puglia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Il resto del territorio rimarrà asciutto. I venti tenderanno a ruotare da maestrale, mantenendo i mari mossi. Le temperature, ancora al di sotto della media.

