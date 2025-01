Meteo Puglia: stabile e soleggiato, ma l’inverno è dietro l’angolo: piogge e freddo in arrivo

MeteoWeb

La Puglia sta vivendo giornate di tempo stabile e assolato grazie alla presenza di un campo di alta pressione che abbraccia l’intera regione. Il cielo si mantiene sereno o al più poco nuvoloso, garantendo condizioni di bel tempo dal mattino fino a sera, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno valori piacevoli, toccando punte di 16 gradi, mentre le minime resteranno sostanzialmente stabili, confermando un quadro meteorologico gradevole e tranquillo.

Tuttavia, una variazione significativa è attesa tra l’11 e il 13 gennaio, quando un vortice depressionario andrà a isolarsi sui mari meridionali italiani. Questa configurazione atmosferica porterà un sensibile peggioramento del tempo, accompagnato da condizioni di instabilità diffusa e un marcato calo termico. Anche il Salento sarà coinvolto da questa fase più dinamica, con un aumento della nuvolosità già dalla serata di sabato e piogge intermittenti che si alterneranno a momenti più asciutti nei giorni successivi.

