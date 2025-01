Meteo Puglia: instabilità diffusa con temporali e neve sulle Murge

MeteoWeb

Una giornata caratterizzata da marcata instabilità atmosferica interessa la Puglia, a causa di un vortice di bassa pressione che insiste sulla regione. Le condizioni meteo risultano piuttosto dinamiche, con acquazzoni e temporali diffusi che, sebbene presenti per gran parte della giornata, tenderanno a ridursi gradualmente nel corso della serata. Particolare attenzione è rivolta alle alture delle Murge, dove si registrano nevicate localmente intense e abbondanti, con accumuli significativi già a partire dai 400-500 metri di altitudine. Questo fenomeno è accompagnato da venti forti di grecale, che raggiungono localmente raffiche di 60-70 km/h, accentuando ulteriormente la percezione del freddo e contribuendo a creare condizioni difficili soprattutto nelle aree più esposte.

Un miglioramento più deciso è atteso nella giornata di martedì, quando l’allontanamento graduale del vortice depressionario favorirà una riduzione dei fenomeni residui e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

