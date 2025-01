Meteo, Romagna al caldo: temperature da marzo pieno in un gennaio da record

MeteoWeb

In Romagna si stanno registrando condizioni meteorologiche decisamente insolite per il mese di gennaio, con temperature massime che si aggirano sui 16-17°C. Si tratta di valori tipicamente associati alla terza decade di marzo, resi possibili dalla presenza di venti meridionali caldi e umidi provenienti da Sud-Sud-Est. Questi venti, a differenza del garbino che soffia da sud-ovest ed è caratterizzato da aria secca, stanno contribuendo a mantenere un clima insolitamente mite per questo periodo dell’anno.

Nonostante l’anomalia termica sia evidente, non si può parlare di record assoluti per gennaio. I primati storici appartengono infatti a episodi di riscaldamento verificatisi nel 1979, nel 2000 e nel 2007, quando l’innalzamento delle temperature era stato favorito da venti provenienti da sud-ovest. L’effetto del garbino, in particolare, genera un significativo aumento termico grazie al fenomeno del Föhn, che si verifica quando l’aria, attraversando gli Appennini, si riscalda ulteriormente durante la discesa sul versante adriatico. Questo fenomeno, combinato con il trasporto di masse d’aria calda dal Mediterraneo meridionale o dal Nord Africa, è spesso alla base di temperature eccezionalmente alte durante i mesi invernali.

Il mese in corso evidenzia comunque un’anomalia termica positiva di rilievo, benché meno marcata rispetto a quella di gennaio 2014, 2018 e 2023, anni che hanno visto condizioni meteorologiche estreme. Le previsioni per i prossimi giorni confermano il proseguimento di questo clima mite, ma con un’importante variazione nella direzione e nell’intensità dei venti. Si prevede infatti che i venti da sud-ovest, spesso forti e talora tempestosi, si faranno sentire con maggiore vigore, specialmente nelle aree montane e collinari.

Questa configurazione meteorologica, caratterizzata da venti intensi e temperature elevate, non solo evidenzia un trend climatico sempre più frequente ma sottolinea anche la vulnerabilità del territorio a fenomeni che, un tempo, erano meno ricorrenti. È opportuno quindi monitorare attentamente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche e adottare misure preventive, come il rafforzamento delle strutture esposte ai venti forti, per minimizzare eventuali rischi.

