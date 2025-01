Meteo Sardegna: caldo anomalo fino a +20°C, ma il freddo artico è alle porte

MeteoWeb

La Sardegna si trova attualmente sotto l’influenza di un flusso umido e mite di origine atlantica, che continuerà a interessare l’isola per altre 48-72 ore. Questo scenario è caratterizzato dall’afflusso di aria subtropicale, con temperature superiori alla media stagionale. Nelle prossime giornate, i valori massimi potrebbero ancora raggiungere o superare i 20°C, soprattutto lungo le coste orientali, grazie al persistere di questa circolazione atmosferica.

A partire dal fine settimana, però, la situazione subirà un cambiamento significativo. L’interruzione del flusso atlantico segnerà la chiusura della porta occidentale, lasciando spazio a un impulso perturbato di origine nord-atlantica. Questo impulso riuscirà a penetrare lungo i confini settentrionali del promontorio subtropicale, per poi scivolare rapidamente verso il Mediterraneo lungo il suo fianco orientale. Tra sabato sera e domenica, questa dinamica darà luogo alla formazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo, che si inserirà temporaneamente nella più ampia circolazione ciclonica presente sulla penisola scandinava.

Sulla Sardegna, il primo cambiamento sarà percepito sabato sera, con l’arrivo di un fronte freddo che introdurrà masse d’aria più fredde di origine polare marittima. Tra domenica e le prime ore di lunedì, l’aria artica farà il suo ingresso sull’isola, portando un ulteriore calo delle temperature e un incremento delle precipitazioni. Queste ultime assumeranno carattere nevoso nelle aree montuose, in particolare sui versanti orientali, dove l’orografia favorirà accumuli più significativi.

