Meteo Sardegna: instabilità residua in attesa di un severo peggioramento nel fine settimana

La Sardegna orientale sta vivendo una fase di instabilità meteorologica con deboli precipitazioni che, oltre i 900-1000 metri di altitudine, assumono carattere nevoso. Queste condizioni persisteranno fino alle prime ore di domani, per poi attenuarsi progressivamente, lasciando spazio a fenomeni sempre più sporadici. Nel frattempo, il minimo depressionario responsabile del maltempo si sposterà verso lo Ionio, perdendo gradualmente intensità. Questo comporterà un indebolimento del flusso di aria fredda orientale che ha influenzato il versante tirrenico, offrendo una temporanea pausa asciutta almeno fino a mercoledì. Tuttavia, le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare nuovamente con un marcato peggioramento atteso a partire da giovedì.

Nella seconda metà della settimana, l’Europa centrale e il Mare del Nord continueranno a essere caratterizzati da un regime di alta pressione, mentre una goccia fredda stazionerà sul basso Mediterraneo. Questo sistema si intensificherà tra giovedì e venerdì a causa di un impulso freddo proveniente dal Baltico, spostandosi gradualmente verso ovest. Il momento di maggiore interesse potrebbe verificarsi tra venerdì e sabato, quando il minimo depressionario si sposterà verso il Canale di Sardegna, portando con sé un sistema frontale caldo.

Questo flusso di aria umida e mite verso la Sardegna orientale potrebbe risultare persistente, con precipitazioni abbondanti attese su queste zone e, in parte, anche sulle aree meridionali dell’isola. Secondo le prime indicazioni modellistiche, le piogge potrebbero durare fino a 36-48 ore, offrendo un contributo significativo a territori che necessitano di apporti idrici.

