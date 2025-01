Meteo Sardegna: Maestrale a 110 km/h e temperature in picchiata, inverno in arrivo

MeteoWeb

La Sardegna si prepara ad affrontare una giornata dominata da una tempesta di maestrale che interesserà diverse aree dell’isola. Le raffiche di vento saranno particolarmente intense nei settori nord-orientali, nel Nuorese e in alcune zone del sud Sardegna, dove potranno raggiungere velocità comprese tra 90 e 110 km/h. Questa condizione richiede massima attenzione, soprattutto per chi si trova nelle zone esposte o è impegnato in attività all’aperto.

Dal punto di vista termico, le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi stabili rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, il cielo si presenterà con una copertura irregolare, dovuta principalmente al transito di nubi alte che renderanno il panorama mutevole ma senza fenomeni significativi associati.

Parallelamente, si conferma l’arrivo di una massa di aria fredda di origine artica che, a partire dal 12 gennaio, porterà un brusco calo delle temperature anche sulla Sardegna. Questo cambiamento climatico segnerà un ritorno a condizioni tipicamente invernali, con gelate notturne che si preannunciano diffuse e, in alcuni casi, particolarmente marcate. Rimane invece ancora incerta la possibilità di deboli nevicate sull’isola, un evento che, al momento, appare poco probabile ma non del tutto escluso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.