Meteo Sardegna: nubi basse e piovaschi locali, ma temperature primaverili

Domenica 26 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un graduale ritorno di nubi basse, che si concentreranno principalmente sui settori interni e occidentali dell’isola. In queste zone non si escludono sporadici piovaschi, sebbene i fenomeni saranno di debole intensità e isolati. Le temperature continueranno a mantenersi su valori gradevoli, con massime che potranno raggiungere i 18-19 gradi, regalando un clima piacevole per la stagione.

La giornata sarà inoltre caratterizzata dalla presenza di venti moderati di ponente, che soffieranno principalmente nelle aree nord-orientali, sud-orientali e lungo i rilievi dell’entroterra centrale. Questa configurazione contribuirà a un lieve dinamismo atmosferico, ma senza particolari variazioni significative nelle condizioni generali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

