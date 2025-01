Meteo Sardegna: piogge sparse e clima mite, massime fino a 16°C

MeteoWeb

La giornata di lunedì 20 gennaio porterà nuove precipitazioni sulla Sardegna, sebbene non si tratterà di fenomeni particolarmente intensi o diffusi. Le piogge saranno perlopiù isolate o sparse, con quantitativi generalmente deboli e solo localmente moderati, stimati al di sotto dei 25 mm nell’arco di 24 ore. I settori occidentali dell’isola saranno i più esposti a questi episodi di instabilità, mentre nel resto del territorio gli sconfinamenti saranno sporadici e di scarsa rilevanza.

Sul fronte termico, le temperature massime registreranno un sensibile aumento, raggiungendo valori vicini ai 15-16 gradi in alcune località, segnalando un clima più mite rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno dai quadranti occidentali, risultando deboli o moderati, senza particolari rinforzi significativi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

